英相蘇納克首訪華府 聚焦科技領域合作、支援烏克蘭

（法新社華盛頓6日電） 英國首相蘇納克7日將展開為期2天的華府訪問行程，與美國總統拜登、聯邦參眾兩院議員及企業領袖會晤。經濟安全將是此行重點，包括強化英美雙方在經貿和新興科技領域的合作。

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這是蘇納克（Rishi Sunak）去年10月上任以來首次訪問華府，也將是他與拜登（Joe Biden）第5次會談。

英國首相府表示，蘇納克將向美方政、商界傳達，經濟和防衛事務合作必須是英美同盟的2大支柱。面對新時代挑戰，英美有必要將延續數十年的防衛夥伴關係擴大至經濟領域的全面合作，為確保雙方民眾在下一個世紀的安全及早做準備。

首相府指出，近期不友好國家企圖利用經濟脅迫達成目標的例子增加，包括俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）拉擡歐洲能源價格，以及中國廣泛利用制裁措施「懲戒」批判其人權侵害事件的個人和政府。

蘇納克預計與美國政、商界代表討論的議題包括在人工智慧等關鍵新興科技領域加強研發、投資、標準和規範制定等合作，並在重要物資和技術供應鏈、應對經濟層面外部威脅及美國實施「降低通膨法」（Inflation Reduction Act）等具保護主義色彩法規的情況下，尋求確保英美維持強健夥伴關係。

首相府表示，在華府期間，蘇納克將與美國國會各委員會主席舉行圓桌會議，8日並將成為第一位在由全美大型企業執行長組成的「商業圓桌組織」（Business Roundtable）發表演說的英國首相，以及與拜登在白宮舉行會談。

熱衷板球運動的蘇納克7日將在華府出席今年邁入第2屆的「英美友誼」主題棒球賽，由「華盛頓國民」隊（Washington Nationals）對上「亞利桑那響尾蛇」隊（Arizona Diamondbacks）。觀賞球賽期間，蘇納克預計將與和英國有密切往來的美國政、商界人士交流。

根據規畫，球賽期間，英美兩國軍方將有空中分列式、樂儀隊等聯合演出，現場並將響起英美兩國國歌。

除經貿和經濟安全相關議題，首相府指出，對烏克蘭的支援措施也將是英美會談重點。

© 2023 AFP