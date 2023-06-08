不準叫「菲達」起司 澳洲揚言不與歐簽自貿協議

（法新社雪梨8日電） 澳洲今天揚言，除非其生產商獲允使用「菲達起司」和「帕瑪火腿」等字眼為產品命名，將放棄與歐洲聯盟達成自由貿易協議。

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雙方2018年開始針對化學製品到化妝品等一連串商品的自由貿易進行磋商，卻因澳洲堅持其酒類、起司和腌制肉品使用的名稱，談判在最後階段一再卡關。

奉行保護主義出了名的歐洲生產商主張，只有來自法國特定地區的起司才能稱為洛克福乳酪（Roquefort Cheese），而高達起司（Gouda Cheese）必須在荷蘭生產。

儘管這項協議可望帶來巨大經濟利益，澳洲拒絕讓步，農業部長瓦特（Murray Watt）將相關命名權爭議稱為「情感問題」。

他告訴澳洲廣播公司（ABC）：「這不僅是歐洲生產商的情感問題，也是澳洲生產商的情感問題。」

「二戰後，有很多人從歐洲移民到澳洲。我們的生產商把自家產品從祖國帶來後，在這裡生產。」

瓦特說，如果澳洲「無法談成一項好協議，那我們最好還是放棄」。

歐盟向澳洲提供一份清單，上頭列出400多種歐盟尋求保護的產品名稱，包括菲達起司（Feta Cheese）、帕瑪火腿（Prosciutto di Parma）和愛爾蘭奶油烈酒（Irish cream spirits）等。

目前還不清楚澳洲是否會放棄命名堅持，以換取在其他地方獲得更大讓步。

澳洲希望這項自貿協議能夠降低目前對其許多農產品出口徵收的高額關稅，而歐盟則希望能減少對俄羅斯等貿易夥伴的依賴。

瓦特說，儘管談判陷入僵局，雙方仍同意「繼續協商」。（譯者：劉文瑜/核稿：陳政一）

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