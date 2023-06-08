傳川普法律案多一樁 涉不當處理機密文件遭調查

（法新社華盛頓7日電） 美國媒體今晚報導，檢察官已告訴前總統川普的律師，說川普是他卸任後處置機密文件一案的調查目標，這是川普可能遭到起訴的最新跡象。

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紐約時報、美國有線電視新聞網（CNN）和其他新聞媒體報導，這項通知是由特別檢察官史密斯（Jack Smith）辦公室發出，是檢方接近起訴川普迄今最明確的跡象。川普正尋求2024年再戰白宮大位。

紐時引述「2名知情人士說法」，說目前不清楚川普的團隊是何時被告知川普是調查對象。

由司法部長賈蘭德（Merrick Garland）任命的特別檢察官史密斯，過去一直在檢視川普離開白宮後，存放在海湖俱樂部（Mar-a-Lago）寓所的一批機密文件。

聯邦調查局（FBI）去年8月持搜索令赴海湖俱樂部帶走約1萬1000份文件；川普之前花了數月時間阻止當局取走這些文件，可能面臨妨礙司法的指控。

川普一再否認有任何不當行為。

川普今天在他自創的「真實社群」（Truth Social）平台上寫道：「沒有人跟我說我將遭到起訴，我不應被起訴，因為我沒有做錯事。」

事實上已經因為別起案件遭到起訴的川普還說：「多年來我一直認為，我是被武器化的司法部和FBI的目標。」

川普曾公開承認確有拿走並存放這些機密文件，不利於他的律師所提出，他是在慌亂離開時無意間帶走這些文件的說詞。

與此同時，美國媒體報導，檢方取得一段川普的錄音檔，當中他承認自己離開白宮後，仍保留了一份國防部的機密文件。

川普已經因為涉嫌支付封口費給一名自稱與他有染的色情女星，而面臨數十項金融相關犯罪指控，預計明年3月，也就是初選季的中期出庭受審。

除了封口費和機密文件調查案外，川普也因為企圖扭轉他在2020總統大選中在喬治亞州選輸的結果，以及涉及2021年1月美國國會大廈遭川普支持者闖入一事接受調查。（譯者：李佩珊/核稿：陳政一）

© 2023 AFP