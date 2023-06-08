加拿大等待野火救助 數千人可能被迫疏散

（法新社蒙特婁7日電） 加拿大魁北克省因肆虐該國的野火而遭受重創，今天急切等待來自國外的增援部隊抵達，以幫助撲滅超出其滅火能力的大火。

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加拿大今天苦於對付境內數百起不受控制的森林野火，關鍵基礎設施受大火威脅，許多民眾被迫疏散，煙霧還瀰漫南方的美國城市上空。

森林野火過去在加拿大西部省分很常見，但今年東部省分的火勢迅速蔓延，野火季節才剛開始，過去從未出現如此糟糕的情形。

加拿大公共安全部長布萊爾（Bill Blair）表示，約380萬公頃的土地已經燒毀，大約是10年平均值的15倍。

布萊爾在簡報會上表示：「截至今日，全國有414處野火燃燒，其中239處被認定為火勢失控。」東部大省魁北克受到的影響最為嚴重。

布萊爾說：「我們看見魁北克關鍵基礎設施持續受到影響，道路和農村地區封閉、電信中斷，高壓電纜也受到日益嚴重的大火威脅。」

魁北克省省長雷哥（Francois Legault）稍早向記者表示，魁北克有能力同時對抗40起火災，「但現在有150起火災，所以我們必須專註於問題更為急迫之處」。

雷哥指出，目前約有520名消防員正與大火搏鬥，另外150名消防員很快將從軍隊加入。他希望接下來幾天，能有500人從鄰近省分及法國、美國、葡萄牙、西班牙和墨西哥抵達。

雷哥同時表示，目前為止，已從魁北克北部偏遠地區疏散了大約1萬1400人，很快將疏散另外4000人。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）在新聞簡報中說：「未來幾年，我們不得不認真思考如何讓自己做好準備來面對這樣的新現實。我們將面臨越來越多的極端天候事件，這將使我們付出更多代價。」

© 2023 AFP