夏威夷幾勞亞火山又爆發 專家示警注意有毒氣體

（法新社洛杉磯7日電） 夏威夷的幾勞亞火山（Kilauea）是世界上最活躍的火山之一，如今又再次噴發出岩漿。專家提醒注意火山氣體隨順風擴散。

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法新社報導，影像顯示幾勞亞火山的火山口底部出現裂縫；火山學家稱規律性爆發的幾勞亞火山為「動態性」噴發。

美國地質調查所（US Geological Survey）的科學家說，他們從今天一早開始偵測到火山活動，所有火山活動都在夏威夷火山國家公園（Hawaii Volcanoes National Park）範圍內，離人口稠密中心很遠。

美國地質調查所說：「高濃度的火山氣體是令人擔憂的主要的危害，因為這種危害會隨順風影響到很遠的地方。」

「隨着（二氧化硫）從山頂釋放出來時，會在大氣中發生反應，產生火山煙霧（volcanic smog,vog），已可在幾勞亞火山的下風處觀察到。」

美國地質調查所說說，火山煙霧會對人和動物造成呼吸困難，也會影響農作物。

火山噴發還可能生成一種稱為「裴雷之發」（Pele's hair）的生成物，是由冷卻的熔岩拉成細絲而成的火山玻璃形成物，通常來自熔岩噴泉。這會對皮膚造成刺激，也對眼睛有害；裴雷（Pele）是夏威夷的火山女神之名。

與幾勞亞相鄰的更大火山毛納羅亞火山（Mauna Loa）幾個月前噴發，給觀察火山者帶來壯麗景觀。

毛納羅亞火山是世界最大火山，去年底噴髮長達數周，是它40年來首次爆發，當時熔岩噴泉高達60公尺。

幾勞亞火山比毛納羅亞火山小得多，但卻更活躍，經常讓來到夏威夷大島（Big Island）乘坐直升機觀看幾勞亞火山噴發的遊客驚嘆。

幾勞亞火山是夏威夷群島上的6座活火山之一，它在1983年到2019年間幾乎連年噴發。（譯者：林沂鋒/核稿：陳亦偉）

© 2023 AFP