法國安錫持刀攻擊案 兇嫌隨機挑選對象

（法新社法國安錫8日電） 法國阿爾卑斯山安錫鎮（Annecy）的湖邊公園今天發生暴徒持刀攻擊事件。1名敘利亞難民持刀揮砍一群學齡前幼童，造成4名孩童與1名成人受傷。

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兇嫌是1名30歲出頭的敘利亞男子，4月在瑞典取得難民身分。

根據目擊者描述，這名持刀男子四處狂奔，顯然是隨機挑選對象攻擊，直到他在安錫湖（Lake Annecy）湖畔被警方制伏。

當時正在公園慢跑的前職業足球選手勒塔萊克（Anthony Le Tallec）告訴地方媒體「多芬自由報」（Dauphine Libere），「他想要攻擊每一個人。我跑開了，他衝向1名老人和1名婦女，揮刀刺向老人」。

另一名目擊者說，兇嫌在攻擊那名老人之前，先攻擊了一群幼童，還一邊大喊大叫，但聽不懂他說的話。

安全消息人士告訴法新社，2名據信3歲左右的幼童以及那名成年傷者情況危急，正在醫院與死神搏鬥。

1名警方消息人士則說，兇嫌被當場逮捕，目前正在查驗身分，但法國安全機構先前對他並無掌握。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）稱這場攻擊事件是「完全的懦夫行徑」。

他在推特發文表示，「全國上下都非常震驚，我們的心與受害者、他們的家屬和急救單位同在」。

兇嫌的身分與犯案動機目前仍在調查中，地方檢察官預料稍晚會在記者會上揭露更多細節。

© 2023 AFP