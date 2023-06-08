駁劍指中俄 蘇納克：英將主辦全球首場AI峰會

（法新社華盛頓7日電） 英國首相蘇納克今天指出，英國今年稍後將主辦全球首次針對人工智慧的高峰會，目的在促成各國採取共同方法，在開發應用其潛力之際，限制這種科技可能帶來世界末日的風險。

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蘇納克（Rishi Sunak）在華府表示：「人工智慧具有令人難以置信的潛力，能夠改善我們的生活。但我們必須確保它是在安全可靠的方式下被發展應用。」蘇納克明天將前往白宮與美國總統拜登會談。

他說：「歷史上一再出現，我們發明典範轉移（paradigm-shifting）的新科技，並運用它們造福人類。這是我們必須再次去做的事情。」

繼七大工業國集團（G7）5月在廣島峰會呼籲對人工智慧採取行動，蘇納克的發言人表示，這次峰會預料將在今年秋季舉行，將聚集「理念相近的國家」形塑規範。

這名發言人否認，這次峰會是為了制衡中國和俄羅斯等國家利用人工智慧以達專制目的。

儘管脫離歐洲聯盟的英國想成為未來世界監管人工智慧的主事者，但針對這種快速發展的科技，美國和歐盟也準備藉由本身直接對話奮力超前。

蘇納克否認英國面臨遭排擠的風險。

43歲的蘇納克比80歲的拜登年輕了幾輪，儘管如此，他不認為這位美國總統並不了解這種新科技。一名英國顧問此前警告，人工智慧恐在短短兩年內消滅人類。

蘇納克在與拜登會談前告訴TalkTV：「實際上，我們在日本（G7峰會）曾討論過人工智慧，我知道他也明白人工智慧帶來的挑戰和機會。」

蘇納克說，「我也知道拜登總統正在思考我們國家未來面臨的挑戰，並確保我們攜手合作以保護我們國家對抗這些挑戰」，暗示美國支持即將召開的英國峰會。（譯者：徐睿承/核稿：劉文瑜）

© 2023 AFP