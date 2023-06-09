傳中國擬於古巴設竊聽基地 哈瓦那當局駁斥

（法新社哈瓦那8日電） 美國媒體報導，中國已和古巴達成協議，中方將在加勒比海島國古巴建立情報基地對鄰近的美國進行竊聽。哈瓦那當局今天駁斥相關報導，白宮也稱報導內容不正確。

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這兩家美國媒體報導指出，北京及哈瓦那當局已達成一項秘密協議，中方將在加勒比海島國古巴設置一套中國電子竊聽設施，用來監聽美國東南部的情報，該區域包括美國佛羅里達州的美軍南方司令部（US Southern Command）及中央司令部（US Central Command）總部。

「華爾街日報」在報導中引述不具名美國官員說法指出，中國為設置這項設施，將支付「數十億美元」給古巴。

古巴外交部副部長德柯西奧（Carlos Fernandez de Cossio）表示，「華爾街日報」（The Wall Street Journal）及美國有線電視新聞網（CNN）的報導「全是謊言且毫無根據」。

他指出，古巴一向反對拉丁美洲（Latin America）存有任何外國駐軍和軍事基地，「包括許多美國基地和軍隊」。「這類誹謗常是由美國官員們一手捏造。」

白宮（White House）國家安全會議發言人柯比（John Kirby）指出，「華爾街日報」的報導不正確。柯比告訴微軟國家廣播公司（MSNBC）：「我讀過那篇新聞報導，它並不正確。」

柯比指出：「我可斷定的是，打從這個政府上任第一天起，我們就一直關切中國在全球的影響力活動，當然包括西半球和這個區域。」

柯比並說：「我們正非常密切地關注此事。」

© 2023 AFP