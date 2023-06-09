因應中國競爭 美英建立新經濟夥伴關係

（法新社華盛頓8日電） 美國與英國領導人今天宣布形成新的經濟夥伴關係，在面臨中國日益激烈的競爭時，將提升在國防與再生能源的產業關係。

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英國首相蘇納克（Rishi Sunak）訪問白宮時，與美國總統拜登一同發布「大西洋宣言」（Atlantic Declaration）。拜登粉碎了倫敦當局的希望，讓脫歐後的英國無從與美國達成更廣泛的自由貿易協定。

大西洋宣言提到：「我們在國際穩定上面臨新挑戰，包括來自俄羅斯與中華人民共和國等專制國家、顛覆性技術、非國家行為者與氣候變遷等跨國挑戰。」

大西洋宣言提到美國盟友對拜登提出的一個關鍵隱憂，即拜登的「降低通膨法案」（Inflation Reduction Act）。這項法案大幅擴大美國對綠色能源的承諾，希望美國藉由提升國內產業，取得領先中國的地位。

根據與蘇納克達成的協議，美英兩國將就美國如何處理英國電池中使用的關鍵礦物，「立即」展開談判。 拜登也同意要求國會，指定英國為國防採購來源，以加快如極音速飛彈等下一代武器的發展。

蘇納克在聲明中說：「英國與美國總是在挑戰極限，看看兩國可以達成什麼成就。因此當我們面臨自工業革命以來的最大轉型時，我們自然會相互期待，一同打造更強大的經濟未來。」

© 2023 AFP