川普不當持有機密文件案 遭起訴37項罪名

（法新社華盛頓9日電） 根據今天公布的未密封起訴書，前美國總統川普遭聯邦檢察官指控在佛羅里達州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）寓所非法持有美國核子和國防機密文件，遭控37項罪名。

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美國司法部指出，川普於2021年1月卸任時，帶走國防部、中央情報局（CIA）、國家安全局（NSA）和其他情報機構的高度機密檔案。

根據向佛州聯邦法院提出的起訴書內容，川普在佛州海湖俱樂部寓所未安全處理這些檔案文件。

此外，川普在他新澤西州貝德敏斯特（Bedminster）高爾夫球俱樂部，至少有兩次向未經許可的人展示有關美國軍事行動和計畫的機密文件。

川普遭起訴37項罪名，包括蓄意持有國防機密、串謀妨礙司法公正，以及不實陳述等。

川普的助理諾塔（Walt Nauta）因涉幫助川普藏匿這些文件，遭控6項罪名。

美國總統拜登今天說，關於川普不當處理機密文件案，他從未與司法部長賈蘭德（Merrick Garland）接觸。

拜登告訴記者：「我沒有與他談話，我也不會找他談話。我對此案不予置評。」他強調白宮未介入司法程序。（譯者：徐睿承）

© 2023 AFP