布林肯結束沙國訪問 致電以色列總理籲維兩國方案

（法新社華盛頓8日電） 美國國務卿布林肯結束訪問沙烏地阿拉伯的行程後，今天籲請以色列總理尼坦雅胡不要破壞巴勒斯坦人建國的願景。

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美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）說，布林肯（Antony Blinken）在結束沙國行程後，與尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）通電話討論「透過與地區國家關係正常化，讓以色列更能融入中東」。

米勒表示，布林肯還談及「維持今年稍早於埃及、約旦等地舉行區域會談時所做承諾的必要性，避免採取破壞（以巴）兩國方案前景的舉措」米勒所指今年稍早在約旦和埃及舉行的會談，以色列、巴勒斯坦和美國官員均有參與。

布林肯本周向美國主要的親以色列團體發表談話時指出，他將努力促成沙烏地阿拉伯承認以色列。與沙烏地關係正常化也是以色列的一個主要目標。

沙國外長費瑟（Prince Faisal bin Farhan）今天與布林肯舉行聯合記者會時說，沙國與以色列關係正常化「符合地區利益」「帶來的顯着利益能嘉惠各方」。

但費瑟也說，如不為巴勒斯坦人民找到通往和平的途徑、解決此一挑戰，任何正常化的好處都將有限，「因此，我認為應該持續專註於尋找通往兩國方案的途徑，尋找給予巴勒斯坦人尊嚴和正義之路。」

© 2023 AFP