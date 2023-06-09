歐盟達成協議 收容難民議題長陷僵局終有突破

（法新社盧森堡8日電） 歐洲聯盟（EU）國家今天就長期陷入僵局的規則修訂工作達成協議，將更公平地分攤收容尋求庇護者和移民。

廣告 繼續瀏覽後續

經過歐盟各國內政部長今天在盧森堡的1天緊湊協商後，輪值主席國瑞典宣布達成協議。

這項歷經多年在庇護政策上角力的協議，需要代表歐盟至少65%人口的多數國家批准才能達成。

歐盟內政事務執行委員約翰松（Ylva Johansson）讚許，歐盟在移民議題上邁出「非常重要的一步」。

德國內政部長費瑟（Nancy Faeser）說：「這對參與協商的人士而言並非容易的決定，但這是歷史性的決定。」

歐盟國家的優先要務是分攤收容尋求庇護者，接納許多抵達歐盟外圍國家的人，主要是希臘和義大利。

根據協議，拒絕收容的國家，須以每人2萬歐元（約新台幣66萬1200元）的代價，向1個由歐盟管理的基金繳款。

波蘭和匈牙利投票反對這項提議，保加利亞、馬爾他、立陶宛和斯洛伐克棄權。

這項初步協議為歐盟與歐洲議會（European Parliament）協商立法開闢路徑，法案可能在明年6月歐洲議會選舉之前通過。

歐洲議會議長梅特索拉（Roberta Metsola）表示，議員們已「準備好立即展開協商以達成協議」。

赴歐尋求庇護的人數在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間因旅行限制而暫緩，限制措施陸續解除後，隨着尋求庇護人數激增，這項艱困的改革也躍上歐盟議程。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）

© 2023 AFP