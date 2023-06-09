法國持刀攻擊案2命危 馬克宏將探視受害者

（法新社法國安錫鎮9日電） 法國阿爾卑斯山安錫鎮發生暴徒持刀攻擊事件，造成至少6人受傷，其中兩名兒童仍有生命危險。法國總統府說，總統馬克宏夫婦今天將探視受害者。

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法國總統府說：「在昨天爆發攻擊事件後，總統馬克宏（Emmanuel Macron）夫婦今天將探視受害者及其家人，以及安錫鎮（Annecy）上見義勇為、幫助和支持受害者的每一個人。」

在昨天發生的震驚全國的攻擊事件中，一名持刀男子在寧靜的湖畔小鎮安錫一座公園遊樂場，刺傷4名學齡前兒童和2名成人。

受害兒童年齡在22至36個月之間。

犯嫌攻擊的動機仍不清楚，當地檢察官說：「沒有明顯的恐怖主義動機。」

據稱攻擊者已被確認是敘利亞難民Abdalmasih H，官員說他沒有受到毒品或酒精的影響。

法國總理柏納（Elisabeth Borne）說，犯嫌「不為任何情報部門所知」，也沒有「任何精神病史」。

安全部門消息人士和他的前妻告訴法新社，犯嫌年紀30出頭，最近與一名瑞典人離婚。犯嫌先前在瑞典生活10年，並在今年4月獲得難民身分。

至於受害者方面，法國政府發言人維宏（Olivier Veran）接受媒體訪問時說：「據我所知，仍有2名兒童有生命危險。」

© 2023 AFP