美最高法院：阿拉巴馬選區畫分圖歧視非裔選民

（法新社華盛頓8日電） 保守派佔多數的美國最高法院今天以5票支持、4票反對，裁定阿拉巴馬州繪製的聯邦國會選區畫分圖歧視非裔選民，堪稱「投票權法」一次意外勝利。

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美國國會於1965年民權運動期間通過「投票權法」（Voting Rights Act），以防少數族裔在選舉中遭種族歧視。

此次阿拉巴馬州的案件涉及一張選區畫分圖，這張畫分圖是由共和黨佔多數的阿拉巴馬州議會於2021年重新繪製，藉此分配美國聯邦眾議院的席位。

依據這張選區畫分圖，阿拉巴馬州7個美國眾院選區中，非裔選民只在其中1個選區佔多數。但實際上，整個州的非裔選民在登記選民中的佔比高達約1/4。

阿拉巴馬州的非裔選民傾向票投民主黨，而白人選民則多支持共和黨。

公民及維權團體將這份重繪的選區畫分圖告上法院，指控立法者們違反「投票權法」中禁止弱化非裔選票的規定。

身為保守派的美國最高法院首席大法官羅伯茲（John Roberts）及大法官卡瓦諾（Brett Kavanaugh）和另外3名自由派大法官站在同一陣線，力挺原審法院的裁決結果，要求阿拉巴馬州重新繪製國會選區畫分圖，納入第2個擁有大量非裔美國人口的選區。

美國總統拜登樂見最高法院裁決結果，並表示這項裁決「確認了投票行為不應因種族而有差別待遇的基本原則」。

© 2023 AFP