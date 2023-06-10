俄烏在烏克蘭南部戰況熾烈 蒲亭稱烏反攻失利

（法新社基輔9日電） 俄烏雙方9日在烏克蘭南部激戰。俄國總統蒲亭聲稱期待已久的烏克蘭大反攻已然受挫。

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烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）盛讚烏軍官兵英勇表現，卻未直接提及部分觀察家所謂的烏軍大反攻已然登場。

澤倫斯基在每日談話里說：「我要對官兵和近日所有參與打硬仗的人說，我們都看到你們的英勇事跡，感謝你們生命中的每一分鐘。」

烏克蘭官員先前表示烏軍已準備好反攻，但展開攻勢前不會有任何正式宣布。

而稍早俄國總統蒲亭說烏克蘭的大反攻已開始，此前俄國國防部表示已擊退好幾波烏軍攻勢。

蒲亭在一個視頻談話里說：「目前為止對方所有反攻作為均告失敗，但基輔政權發動攻擊的潛能仍在。」就在同時，華府宣布一筆21億美元的最新對烏包裹軍援。

俄方表示，烏南札波羅熱（Zaporizhzhia）地區的戰事自8日起升溫，當地也是歐洲最大核電廠的所在地。

烏軍若能在札波羅熱地區取勝，就能切斷烏東與烏南俄佔區連結俄國本土與克里米亞半島的陸廊，這將是俄國無法承受的挫敗。

俄軍最近幾個月已加強當地前線防禦工事，深挖數十公里戰壕、強化防禦掩體等。

俄軍表示他們在當地擊退烏軍4波「由多達2個營級戰術群所發動、並有坦克伴隨的攻擊」。

烏南戰況加劇被許多觀察家視為烏軍大反攻登場的信號，然而基輔當局卻說主要交戰仍在烏東，也沒提供烏南詳細戰況。

© 2023 AFP