加拿大調查中國干預選舉 負責人未竟全功就辭職

（法新社渥太華9日電） 加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）先前指派曾任總督的強斯敦（David Johnston）調查有關中國兩度干預加國選舉的指控，但由於反對黨質疑這項任命，強斯敦今天辭職。

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強斯敦甫於5月底公布臨時報告，認定中國政府企圖干預加拿大2019年和2021年選舉，但並未影響選舉結果。

強斯敦原應於7月開始舉行聽證會，聽取被當成干預目標的僑民社群證詞、搜集國家安全和國際關係專家意見，然後於10月提交最終報告。

但反對黨指責強斯敦與杜魯道關係匪淺，要求另外展開獨立公開調查。

強斯敦在辭呈中說：「當我接下調查外國干預的獨立特別報告人任務時，我的目標是幫忙建立對我們民主制度的信任…我的結論是，在我的任命和工作上，基於嚴重的黨派氛圍，我的領導產生了反效果。」

杜魯道所屬的自由黨（Liberal Party）未在上次大選取得多數，因此籌組少數政府。加拿大媒體先前引用外泄情報文件和不具名消息來源，揭露中國企圖干預甚至破壞加拿大的民主程序，現在杜魯道政府正面臨解釋官方因應作為的壓力。 媒體報導提到的指控包括秘密選舉捐款、替加拿大候選人或議員效力的中國間諜等，目的是想左右政策。

上月，加拿大媒體報導，一位中國外交官被控試圖恐嚇保守黨籍國會議員莊文浩（Michael Chong）及其在香港的家人，因為莊文浩曾經批評中國；加國接着驅逐被控涉案的中國外交官趙巍。

中方駁斥這些指控毫無根據，同時也驅逐一名加拿大外交官，並警告加拿大，若在中國政策上採取與美國一致的立場，可能會破壞與中國這個第2大貿易夥伴的關係。

強斯敦在初步報告中提到，常見的外國干預伎倆包括網路攻擊、線上帶風向、惡意造假資訊和「利用人際關係」。他也指出政府內部分享情報的方式有缺失。

但強斯敦拒絕公開調查，理由是事關「情報敏感性」。

他說，他最晚本月底就會離職。

© 2023 AFP