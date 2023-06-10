小飛機墜毀亞馬遜雨林 機上4童失蹤40天奇蹟生還

（法新社波哥大9日電） 哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）今天表示，1個多月前1架墜毀於當地亞馬遜雨林小飛機上的4名原住民幼童奇蹟般生還，並已獲救。

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裴卓在首都波哥大說明搜救行動時宣布：「今天是奇蹟的一天。這些孩子雖虛弱但幸運生還，先讓醫生評估。」

裴卓稍早在推特貼出一張照片，顯示有幾名成人，當中有人身着軍服，在叢林里坐在防水布上照顧尋獲的幼童們。一名救援人員將瓶子對準懷中最年幼孩子的嘴似在餵奶。

裴卓另推文寫道「舉國歡騰！4個孩子40天前在哥倫比亞的叢林里失蹤，如今被尋獲生還。」

哥倫比亞國防部9日晚間公布的影片顯示，獲救孩童們在暗夜被弔掛登上盤旋於樹梢頂上的直升機。

這4名獲救的維托托（Huitoto）族原住民孩童，年齡分別為13歲、9歲、4歲、1歲。他們自5月1日所搭乘的賽斯納206（Cessna 206）型單引擎小飛機墜毀後，就在叢林間流浪。

當時駕駛員曾向塔台通報，起飛10幾分鐘後引擎就出問題。小飛機是從哥倫比亞東南部名為阿拉拉誇拉（Araracuara）的叢林地帶起飛，飛了350公里到瓜維亞雷河畔聖荷西鎮（San Jose del Guaviare）。

搜救人員當時在墜機地點找到3具遺體，確認分別為飛行員、孩子母親和一名在地的原住民領袖，當時飛機近乎垂直倒掛樹上。

官員們表示這群人當時是為逃離武裝團體成員的威脅。

© 2023 AFP