川普接連被起訴 美2024總統選情添變數

（法新社華盛頓9日電） 美國前總統川普被控非法持有國防機密文件被起訴，與執法機關的鬥法出現新轉折。連同川普其他調查中案件，將使美國在2024年總統大選前遇到一個從未有過的情況。

廣告 繼續瀏覽後續

共和黨籍的川普已宣布參加2024年總統大選，目前聲勢在黨內多名競爭者中遙遙領先。

如今美國聯邦檢察官因川普不當持有政府機密而起訴他近40項犯行，意味川普很有可能在被起訴的情況下代表共和黨參選，甚至可能出現被判刑坐牢卻當選總統的複雜態勢。

川普已表明不會放棄黨內初選，反控「腐敗」的政敵企圖干預選舉。

曾任情報官員的國家安全分析師舒梅克（Matt Shoemaker）說：「這件事可能不會影響那些尚未決定票投何人的選民，卻會影響可能動搖或轉投一個比較沒有包袱候選人的川普支持者。」

除了因機密文件案被聯邦起訴，川普另因色情片演員封口費案被紐約州起訴金融詐欺，兩案的檢方都希望能在17個月後的大選投票前讓川普的官司塵埃落定。

但誰都不能保證兩案能如此快審判終結。此外，川普也因涉顛覆2020年總統大選，正接受聯邦和州層級的調查。

萬一川普贏得2024年大選，有可能藉由自我赦免來破壞所有未完成的聯邦起訴程序，這種情況在美國沒有任何前例，幾可肯定會引發憲政危機；州層級的案件則影響不大。不過川普現在首先該擔心的是這些法律問題對黨內初選選情造成的傷害。

聯邦檢察官起訴川普一事，讓同樣爭取共和黨總統候選人提名的佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）、前副總統彭斯（Mike Pence）等人有機會批評川普不適合再任公職，但他們須冒着失去川普死忠支持者的風險。

川普因捲入2016年總統大選期間支付封口費給色情片演員「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels），今年3月底被紐約州檢方起訴，但之後川普的死忠支持者反而更加熱切力挺川普。於是許多共和黨內對手錶態挺川普，或許想在川普徹底出局前先行觀望。

川普目前還因2021年1月6日國會大廈暴動案接受聯邦調查；「華盛頓郵報」本月稍早也引述消息人士披露，喬治亞州針對川普競選陣營涉嫌干預2020年大選的調查，已擴大到華府和其他州的活動。

維吉尼亞大學政治學者薩巴托（Larry Sabato）說：「對手們希望川普最終因一連串起訴而出局，包括有關1月6日（國會大廈暴動案）和企圖推翻選舉的案件，不自己出手就是他們的策略。主動出擊直取要害？在他們得手前，川普就先一步咬住他們的咽喉了。」

國際市調公司「輿觀」（YouGov）近期調查發現，只有一半受訪者認為川普陣營為隱匿封口費支出而偽造商業紀錄是「嚴重犯罪」。卻有2/3受訪者認為川普從白宮帶走政府機密文件、阻撓政府收回屬於嚴重犯罪。

在共和黨籍受訪者中，分別有28%認為偽造商業紀錄是嚴重犯罪、42%認為帶走機密文件是嚴重犯罪。這個落差顯示，因機密文件被聯邦起訴一事，可能會成為川普黨內初選選情的轉折。

迪尚特在民調中位居第2，但與川普差距頗大，他一向保持克制，不評論川普的官司問題。但數周以來，雙方陣營的言詞交鋒已愈來愈激烈。

© 2023 AFP