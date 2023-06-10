白宮：俄羅斯從伊朗接收材料 明年將生產無人機

（法新社華盛頓9日電） 白宮國安發言人柯比（John Kirby）今天警告，俄羅斯接獲自伊朗運出的材料，將用來在境內興建一座無人機工廠，這座工廠「可在明年初全面運作」。

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白宮公布一張衛星影像，顯示這座工廠預計將設在阿拉布加（Alabuga）經濟特區內的地點。阿拉布加經濟特區位於莫斯科以東約900公里處。

柯比在聲明中引述美國情報表示：「俄羅斯與伊朗的軍事夥伴關係似乎正在深化。」

白宮表示將公布新的政府公告，協助企業與各國政府「確保不會無意暗助伊朗的（無人機）計畫」。

華府估計俄羅斯已自伊朗收到數以百計的攻擊無人機與相關裝備，以協助莫斯科全面入侵烏克蘭。

根據美國數據，這些無人機是在伊朗建造，經裏海運出，之後被俄羅斯部隊用來對付烏克蘭。

白宮公布一張地圖，繪出無人機據稱從伊朗阿米拉巴（Amirabad）運至俄羅斯南部馬哈奇卡拉（Makhachkala）的運送路線，這些無人機之後再轉送到亞速海（Azov Sea）濱海阿赫塔爾斯克（Primorsko-Akhtarsk）的空軍基地。

柯比又說：「俄羅斯最近幾周一直在使用伊朗的無人飛行載具攻擊基輔，令烏克蘭人驚恐不安。」

華府也警告莫斯科將開始自行製造伊朗無人機。柯比說：「我們接獲消息得知，俄羅斯收到在境內興建無人飛行載具製造廠所需的伊朗材料。」

白宮表示，伊朗正在尋求向俄羅斯採購價值數十億美元的蘇愷35（Su-35）戰鬥機、攻擊直升機、雷達與YAK-130戰鬥教練機以作為回報。

© 2023 AFP