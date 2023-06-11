烏南水壩潰決居民受困 無人機馳援及時送暖

（法新社赫松10日電） 烏克蘭南部卡科夫卡水壩潰堤後，俄羅斯佔領區民眾克魯皮奇和她的兩個孩子爬上3層樓民房的閣樓，驚恐目睹大水吞沒下方樓層。多虧烏方操作無人機馳援，讓他們免於餓死渴死。

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卡科夫卡水壩（Kakhovka Dam）於6日潰決，洪水湧入第聶伯河（Dnipro River），淹沒數十座村莊和赫松市（Kherson）部分地區，迫使數以千計民眾逃離家園。俄國和烏克蘭相互指控對方炸毀水壩。

克魯皮奇（Kateryna Krupich）與孩子當時人在俄國佔領區奧萊什基鎮（Oleshky）附近一座淹大水的島上，他們受困於鄰居房子的閣樓，將近24小時沒有食物和飲用水。

就在他們快失去希望的時候，頭頂上傳來無人機的嗡嗡聲。

40歲的克魯皮奇流着淚告訴法新社，當下她知道，那是一架烏克蘭的無人機。這名絕望的母親探出閣樓窗外，舉起雙手作出祈禱的姿勢。

她說：「我給他們看我們這裡有3個人，而且我們沒東西可以吃喝，請幫幫忙。」

這架無人機來回數趟，送去食物以及一罐塑膠瓶，塑膠瓶上頭貼着字條寫着：「撐下去，別慌張，你們會被疏散撤離的。耶誕老人留。」讀到這張字條，克魯皮奇潸然淚下。

烏克蘭救援隊7日晚間救出克魯皮奇和她的12歲兒子及4歲女兒，如今人在赫松市的克魯皮奇說：「我決定牢記我們經歷過的事。」

© 2023 AFP