非洲6國領袖訪俄烏促和平 南非總統向習近平簡報

（法新社約翰尼斯堡10日電） 南非政府今天表示，總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）針對非洲領袖代表團即將前往俄羅斯和烏克蘭，以試圖促成和平，已向中國國家主席習近平簡報有關任務。

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拉瑪佛沙上月宣布，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin ）和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）已同意會見6國非洲領袖組成的代表團，此團預定6月成行。

拉瑪佛沙在聲明中指出，他已向習近平「簡報」。代表團成員包括剛果共和國、埃及、塞內加爾、南非、烏干達和尚比亞等6國總統。

拉瑪佛沙的辦公室並未詳述他是何時與習近平通話，但表示這位中國領導人「讚揚非洲大陸這項倡議，並承認俄烏衝突已對民眾生活與非洲糧食安全造成影響」。

北京在2月間公布對烏克蘭危機的立場聲明，呼籲「政治解決」這場衝突 。西方國家則警告，這恐讓俄羅斯得以控制在烏克蘭佔領的大部分領土。

中國表示他們是中立方，但也因為拒絕譴責俄羅斯攻擊烏克蘭，以及中俄的親密戰略夥伴關係而遭受批評。

同樣地，自從反種族隔離抗爭以來和克里姆林宮關係密切的南非執政黨，也未譴責俄羅斯全面入侵烏克蘭，還說其立場公正，贊成對話。

金磚五國（BRICS）峰會將於8月在南非約翰尼斯堡登場，南非目前陷入外交難題。

因為被控非法驅逐烏克蘭兒童而遭國際刑事法院（International Criminal Court, ICC）通緝的蒲亭，已被邀請參加這場峰會。而南非身為國際刑事法院成員，將有義務在蒲亭抵達時將他拘留。

法新社報導，習近平和拉瑪佛沙通話還談到金磚峰會的準備工作。外界猜測南非正考慮將8月峰會改在中國舉行，以避免逮捕蒲亭。

南非聲明說，兩位領導人「致力於舉辦一場成功的峰會」。

金磚五國包括巴西、俄羅斯、印度、中國和南非，其目的在制衡歐洲和美國在世界舞台上的傳統主導地位。（譯者：紀錦玲）

© 2023 AFP