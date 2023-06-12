伊朗男童在頭巾革命中喪生 家屬開車撞死警察

（法新社德黑蘭11日電） 伊朗當地媒體報導，在去年全國抗議行動中遇難的9歲男童的家屬，今天開車衝撞造成一名警察喪生。男童家屬表示，男童是遭安全部隊殺害的。

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法新社報導，一名警官表示，攻擊者在殺人之後也遭射殺。這起事件發生在胡齊斯坦省（Khuzestan）西南部城市伊滋（Izeh）一場紀念男童波法拉克（Kian Pirfalak）的活動期間。

2022年，伊朗庫德族22歲女子艾米尼（Mahsa Amini）因涉嫌違反嚴格的女性穿着規定，遭到道德警察逮捕羈押，並於同年9月16日死亡，自此抗議活動席捲伊朗全國。男童波法拉克是同年11月一次槍擊事件中遇難的7人之一。

塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）引述胡齊斯坦省警方的話報導說：「在波法拉克冥誕當天，反對派號召行動，激起社會不安，隨後有一名警察被殺。」

報導稱，駕車衝撞警察的人，是波法拉克母親的表親。

警方表示，「在地方人員出手干預下」，襲擊者遭槍擊不治身亡。

去年11月，官媒報導將男童遇難的槍擊事件歸咎於「恐怖分子」，但男孩的母親則將責任歸咎於安全部隊。

司法部門於今年4月7日宣布，被控殺害波法拉克和其他6人的男子已被判處死刑。

艾米尼死後引發全國性抗議活動，而這些被官方定調為「騷亂」的事件中，有數千人被捕，數百人喪生，死者包括數十名安全人員。（譯者：紀錦玲）

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