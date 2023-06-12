全球粉絲齊聚首爾 歡慶BTS出道10周年

（法新社首爾12日電） 韓國K-pop天團防彈少年團（BTS）本月迎來出道10周年裡程碑，首爾市今天起將首爾塔、市政廳等13個重要地標打上應援色紫色燈光，與粉絲共同慶祝，當局還特別推出紀念郵票。

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BTS的粉絲（統稱ARMY）聚集在其經紀公司HYBE的辦公室外，在一幅巨大的BTS壁畫前自拍並錄製TikTok影片。

韓國郵政也推出一系列BTS紀念郵票，預計明天起在郵局正式發售，但早已在網路上預購一空。

一名韓國郵政官員告訴法新社，「防彈少年團當然是全球超級巨星，但我們沒想到紀念郵票會在網路發行當天售罄。」

擁有7名成員的BTS在2013年6月13日首度亮相後，成為第一個稱霸美國和英國流行音樂排行榜的全韓國團體，不僅創造數十億美元的收益，粉絲也在全球各地風起雲湧。

防彈少年團目前處於停擺狀態，2名成員正在服兵役。上周他們也發布新的數位單曲Take Two，以慶祝出道10周年。

來自世界各地的許多粉絲前來韓國，慶祝BTS出道10周年，首爾市政府也為遊客準備了特別活動。

市府為外國粉絲準備了一張地圖，標出首爾的13個地點，其中包括HYBE在龍山區（Yongsan）的辦公室，以及歷史悠久的景福宮（Gyeongbok Palace）。

來自澳洲的粉絲、55歲的科學家米希契（Anne Micic）告訴法新社，「來到這裡真的太令人興奮了，被其他ARMY包圍真的太開心了…當你遇到其他ARMY，感覺就像你有了另一個家，這真的很棒！」（譯者：施施/核稿：陳政一）

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