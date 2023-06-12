北約史上最大空演將登場 25國250架軍機萬人參與

（法新社柏林12日電） 北大西洋公約組織（NATO）今天將在歐洲舉行北約史上最大規模的空軍部署演習，向盟邦和俄羅斯等可能威脅展現團結。

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以德國為首的「空中捍衛者23」（Air Defender 23）演習將持續到6月23日，將有來自25國、約250架軍機參加演習，包括日本以及正在申請入會的瑞典。

多達萬人將參加這場旨在加強「協同作戰能力」（interoperability）和備戰的演習，強化在北約領土城市、機場或港口遇襲時對無人機和巡弋飛彈的抵禦。

德國空軍首長格哈茲（Ingo Gerhartz）上周宣布演習時表示，2018年就在構思「空中捍衛者23」計畫，部分是為回應俄羅斯2014年吞併克里米亞，但此次演習「並不針對任何人」。

他說，雖然北約會捍衛「每寸」領土，但演習不會「讓任何飛行朝向加里寧格勒（Kaliningrad）」。

加里寧格勒是俄羅斯飛地，與北約成員波蘭以及立陶宛接壤。

格哈茲說：「我們是防禦聯盟，這就是我們籌畫這次演習的方式。」

美國駐德國大使葛特曼（Amy Gutmann）表示，此次演習「無疑將展示我們盟軍的靈活度和敏捷性」，並向包括俄羅斯在內的國家傳遞訊息。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）

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