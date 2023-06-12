智庫：地緣政治日益緊張 中國核武彈頭庫存增加最多

（法新社斯德哥爾摩11日電） 智庫「斯德哥爾摩國際和平研究所」今天表示，隨着地緣政治緊張局勢加劇，去年數個國家的核武庫存已有增加，尤其是中國，其它核武大國也持續對其庫存進行現代化。

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根據斯德哥爾摩國際和平研究所的數據，英國、中國、法國、印度、以色列、北韓、巴基斯坦、俄羅斯和美國這全球9大核武國，核彈頭總數從去年初的1萬2710枚降至今年初的1萬2512枚。

斯德哥爾摩國際和平研究所區分了各國可供使用的核彈頭庫存，以及包括計畫拆除的舊彈頭在內的總庫存，總計有9576枚核彈頭目前處於「具潛在用途的軍事庫存」狀態，比前一年前增加86枚。

史密斯說：「可供使用的核彈頭庫存數量開始上升。」但這些數字仍遠低於1980年代的7萬多枚；至於增加的部分大多來自中國，中國將其庫存核彈頭數目從350增加到410枚。

斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）所長史密斯（Dan Smith）指出：「我們正接近或可能已達到全球核武數量長期下降的終點。」

美俄合計仍擁有近90%的核武。印度、巴基斯坦和北韓也增加了庫存。俄羅斯增幅較小，核彈頭數目從4477增至4489枚，其餘核武國家則持平，「整體情況是核彈頭數目已下降30多年，現在我們看到下降過程即將結束。」

研究人員還指出，俄羅斯入侵烏克蘭後，核武管制與裁軍的外交努力遭遇挫折。美國暫停與俄羅斯進行「雙邊戰略穩定對話」；俄羅斯2月也宣布暫緩參加2010年的「新戰略武器裁減條約」（New START）。

斯德哥爾摩國際和平研究所在聲明中指出，新戰略武器裁減條約「是最後一個限制美俄戰略核武力量的條約」。

© 2023 AFP