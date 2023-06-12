烏克蘭：南部水壩被毀洪災 已釀6死35失蹤

（法新社赫松11日電） 烏克蘭南部水壩遭破壞、釀成毀滅性洪水後，烏克蘭控制區內截至今天共有6人死亡、含7名兒童在內共35人失蹤。檢方稱這是「車諾比（Chernobyl）核電廠事故後最嚴重環境災難」。

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位於俄羅斯所控制烏克蘭赫松州（Kherson）前線地區的卡科夫卡水壩（Kakhovka Dam）6日被摧毀，迫使數千人逃離家園，並引發人道和環境災難疑慮。

烏克蘭指控俄羅斯炸毀了這座位在第聶伯河（Dnipro River）上的水壩，俄國則稱是烏國朝水壩開火釀禍。

烏克蘭內政部長克利孟科（Igor Klymenko）表示，烏克蘭南部的赫松州和尼古拉耶夫州（Mykolaiv）已有77個村鎮灌入洪水，其中赫松州有35人失蹤，包括7名兒童。

克利孟科還說，洪水已造成赫松州有5人死亡，尼古拉耶夫州則有1人喪命。烏克蘭當局先前稱有5人因洪水丟了性命。

在俄羅斯佔領的赫松州局部地區，莫斯科扶植的州長薩爾多（Vladimir Saldo）本周表示，當地已有8人喪生。

克利孟科在聲明中還提到，赫松州與尼古拉耶夫州共有3700人已經撤離家園。

在現場的一名法新社特派員表示，卡科夫卡水壩附近人口最多的城市赫松市洪水已開始消退，居民也開始返家評估損失。乘橘色船隻的烏克蘭救難人員則繼續努力在市區災情最嚴重區域及附近島上撤離居民。

赫松州氣象局的一名員工表示，水位已比先前紀錄到的最高峰下降了1.7公尺。

© 2023 AFP