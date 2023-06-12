美國計畫於7月重新加入聯合國教科文組織

（法新社巴黎12日電） 聯合國教科文組織（UNESCO）今天宣布，美國計畫從今年7月起重新加入UNESCO，結束華府當局自2018年終止會員資格以來與UNESCO的長期爭端。

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UNESCO秘書長阿祖萊（Audrey Azoulay）在巴黎向各成員國代表宣布華府將重新加入的決定時表示：「這是基於對UNESCO和多邊主義的信任所做出的強力行動。」

作為UNESCO的創始成員國，美國一直是UNESCO的主要預算提供者，直到UNESCO在2011年接納巴勒斯坦成為會員國為止。

根據美國法律，巴勒斯坦的加入使美國得終止對UNESCO提供資金。

之後，2017年時美國總統川普（Donald Trump）進一步宣布與以色列一同退出UNESCO，指控這個組織對猶太國家以色列存有偏見。

美國的退出於2018年生效。

曾任法國文化部長的阿祖萊自2017年就任UNESCO秘書長，即把讓美國重新加入UNESCO作為她任內的優先事項。

法新社見到一封由美國負責管理和資源的副國務卿韋瑪（Richard Verma）寫給阿祖萊的信件，信中表示華府「感謝」阿祖萊在「重大問題」上取得的進展，包括「降低對政治化辯論的關注」。

在2011年停止提供資金前，美國為UNESCO預算提供了22%的經費，即7500萬美元。

去年12月美國總統拜登（Joe Biden）所屬的民主黨（Democratic Party）在仍掌控國會多數優勢時，為美國恢復提供UNESCO資金鋪平了道路，編列1.5億美元的預算。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今年3月表示，美國缺席UNESCO是給中國制定人工智慧（AI）規則的機會。

布林肯向國會說明預算時告訴聯邦參議院一個委員會：「我相當認為我們應再度重返UNESCO，不是當作送給UNESCO的禮物，而是因為UNESCO正在發生的事情真的很重要。」

布林肯指出：「他們正在制定人工智慧的規則、規範和標準。我們希望能夠參與。」

美國曾在1984年退出UNESCO，並在將近20年的缺席後於2003年10月重新加入這個組織。

美國在今年重新加入的計畫需要提交給UNESCO的成員國大會來進行最終批准。

一些會員國希望儘快召開特別會議來做出決定。

© 2023 AFP