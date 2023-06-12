義大利前總理貝魯斯柯尼逝世 享壽86歲

（法新社米蘭12日電） 義大利前總理貝魯斯柯尼的發言人今天向法新社證實，貝魯斯柯尼已經辭世，享壽86歲。貝魯斯柯尼生前重塑義大利政壇和文化界樣貌，並曾經歷多場官司和性醜聞。

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身家億萬的媒體大亨貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）9日住進米蘭（Milan）一家醫院，幕僚稱貝魯斯柯尼事先安排好檢查白血病。

僅僅3周前，貝魯斯柯尼才剛從米蘭聖拉斐爾醫院（San Raffaele）出院，在那次住院6周期間，醫師透露他罹患一種罕見血癌。

此前貝魯斯柯尼已健康欠佳多年，2016年曾接受心臟手術，2020年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）住院，儘管去年又當選參議員，卻鮮少公開露面。

但貝魯斯柯尼依然是右翼「義大利前進黨」（Forza Italia）的黨主席。義大利前進黨是現任總理梅洛尼（Giorgia Meloni）聯合政府的執政夥伴，但偶爾會製造麻煩。

貝魯斯柯尼在1994至2011年3度領導義大利，一共帶領4屆政府，合計共當了9年總理，他用拚經濟的承諾來討好選民，最後卻因國家的債務危機被迫下台。

但貝魯斯柯尼的影響力超越政壇，這得多虧於他對電視、報紙和運動的多方面興趣，即使是在人生末年，花花公子的舉止仍讓貝魯斯柯尼繼續登上頭條。

貝魯斯柯尼過世時有一個33歲的女友法西納（Marta Fascina）、兩位前妻和5個孩子，其中一些人協助經營貝魯斯柯尼估計價值約70億美元的商業帝國。

貝魯斯柯尼在他位於米蘭附近阿爾科雷（Arcore）的別墅中，打造了一座大理石陵墓，作為親友死後歸宿，但現在要談他的葬禮細節還太早。

© 2023 AFP