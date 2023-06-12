調查：德國三成受訪男性認為對女性施暴「可接受」

（法新社法蘭克福11日電） 根據德國機構今天公布的一項民調顯示，超過1/3的受訪德國男性認為對女性的暴力行為是「可接受的」，這樣的調查結果讓社運人士大感「震驚」。

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根據馮克媒體（Funke）集團今天公布的民調，受訪的18-35歲男性中，33%表示他們認為在與女性伴侶爭吵時，偶爾「手滑」是「可接受的」；有34%受訪者承認過去曾對女性施暴。

倡導性別平等的「聯邦男性論壇」（Federal Forum Men）成員卡斯納（Karsten Kassner）說，這個結果「令人震驚」。

卡斯納表示，「1/3受訪男性看輕對女性的身體暴力，這是有問題的，這種情況迫切需要改變。」

調查進一步發現，52%的男性表示，他們認為自己的角色是在一段關係中充當主要提供者，伴侶應該主要負責持家。此外，有48%受訪者表示，不喜歡看到公開展示同性戀，稱他們對此感到「不安」。

這項全國性調查是由兒童援助組織「德國國際計畫」（Plan International Germany）委託，於3月9日至21日以線上方式進行，調查對象為1000名年齡在18-35歲之間的男性，以及1000名女性。

德國國際計畫發言人沙徹爾（Alexandra Tschacher）表示，「傳統性別角色在人們腦海中仍根深蒂固」。

根據聯邦警察的數據，2021年有超過11萬5000名女性成為伴侶暴力的受害者，亦即每小時有13名女性受害；同年共有369名女性被現任或前任伴侶殺害。

德國司法部長布希曼（Marco Buschmann）去年表示，他將推動法律改革，嚴厲懲罰對婦女的暴力行為，並稱這類行為不應被淡化為「私人悲劇」。

© 2023 AFP