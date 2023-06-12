BNT疫苗疑有副作用 德法院審理首起此類案件

（法新社漢堡12日電） 德國疫苗製造商BNT（BioNTech）今天因其COVID-19疫苗遭部分使用者控告引發不良影響，面臨在國內的首件訴訟。這是全球最早問世且最普遍的疫苗之一，迄今已推出超過2年。

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2020年初出現的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）致命疫情全球大流行，導致邊境關閉和數以百萬計的人被困在家中，COVID-19疫苗的問世曾被譽為救命稻草。

然而，此類在短期內研發完成並獲得緊急使用授權的疫苗現在已在法國、英國等數個國家成為法律程序焦點，控方主張這些疫苗侵害了他們的健康。 在德國，漢堡（Hamburg）的一間法院今天審理一起針對BNT疫苗的案件，該公司與美國藥商巨頭輝瑞（Pfizer）攜手生產了首款mRNA疫苗「復必泰」（Comirnaty）。

控方律師今天在庭審最後一刻對法官公正性提出質疑，並要求由多名法官對案件作出裁決後，庭審被宣布延後。 根據法院，一名女性原告在訴狀中指出，她在接種疫苗後出現「上半身疼痛、四肢腫脹、精疲力竭、疲勞和睡眠障礙」等癥狀，她正為此尋求15萬歐元賠償金。

她的律師伍布瑞契（Thomas Ulbrich）也在類似案件中代表另外250人。他說，他的客戶在出現癥狀之前「都很健康」。 根據德國負責審批疫苗的官方機構保羅艾爾立希研究所（Paul Ehrlich Institute，PEI），在德國注射的1.92億劑疫苗中，有33萬8857例疑似副作用病例通報，其中包括5萬4879例嚴重不良反應。

© 2023 AFP