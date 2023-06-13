布林肯：盼烏克蘭反攻奏捷 迫蒲亭談判終結戰爭

（法新社華盛頓12日電） 美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天表示，希望烏克蘭反攻行動成功，能迫使俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）就終結俄國這場侵略行動進行談判。

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布林肯指出，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示討論已久的反攻行動正在進行後，美國「有信心，烏克蘭將持續獲得成功」。

布林肯說：「烏克蘭反攻勝利有兩個作用，一是加強烏克蘭未來談判桌上的地位，另外也會產生一個實際效果，讓蒲亭最終能聚焦於談判，對他自己所發動的戰爭做個了結。」

布林肯在與義大利外長塔加尼（Antonio Tajani）召開的聯合記者會上表示：「從這個意義上說，烏克蘭的反攻，實際上可以拉近和平，而不是拉遠。」

布林肯說，烏克蘭的攻勢顯示現在需要「我們最大程度的支持，這樣烏國才能在戰場上奏捷」。

俄羅斯曾公開表示支持談判，中國也帶頭呼籲國際進行調解。

美國一直對俄國此一態度感到懷疑，認為俄羅斯對和談並不認真，只對鞏固所佔領土感到興趣。

布林肯表示，和平必須是「公正且持久的」。

他說：「我們所指的持久和平，不是讓事情擱在原地，不是讓俄羅斯藉機喘息、再重新武裝，等半年、一年或兩年後再來攻擊。」 （譯者：紀錦玲）

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