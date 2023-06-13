美聯邦貿易委員會阻微軟收購動視暴雪

（法新社舊金山12日電） 法庭文件顯示，美國聯邦貿易委員會今天要求聯邦法院，阻止科技巨頭微軟完成以690億美元收購美國遊戲巨擘「動視暴雪」（Activision Blizzard Inc.）一案。

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聯邦貿易委員會 （Federal Trade Commission）於文件中表示，在確定這項收購案是否違反反托拉斯法之際，有必要發布臨時禁制令。

美國政府向北加州地方法院申請臨時禁制令，試圖阻止這項收購案在7月18日的最後期限之前完成。

美國聯邦貿易委員會定8月舉行聽證會討論這項交易的優點，但向聯邦法院提出上訴，可能使微軟（Microsoft）在程序完成前遭限制令阻撓，無法如期完成收購。

在聯邦貿易委員會向法官說明收購為何違法，以及微軟說明為何應該繼續之後，停止收購需要加州法院法官同意。

微軟去年初發起對動視暴雪（Activision Blizzard Inc.）的巨額收購，以創建僅次於中國騰訊和日本索尼（Sony）的世界第3大遊戲公司，引發反托拉斯的疑慮。

雖然歐洲聯盟（European Union）批准該交易，但英國競爭及市場管理局（Competition and Markets Authority, CMA）4月否決此收購案，理由是有害雲端遊戲業競爭。

© 2023 AFP