英調查政府防疫作為 喪命患者家屬不滿未能作證

（法新社倫敦13日電） 一項針對英國政府處理COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情過程的調查今天展開，但連第一個證人都還沒傳喚，調查就陷入爭議。

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這項調查的主事者是退休資深法官哈勒特（Heather Hallett），她要前首相強生（Boris Johnson）交出未經刪改的WhatsApp原始訊息和筆記本，對現任首相蘇納克（Rishi Sunak）政府構成法律挑戰。

蘇納克在疫情期間擔任財政大臣，他否認試圖阻撓交出上述資料；據說強生贊成提交資料。

染疫死亡患者的家屬也將矛頭指向這項調查，他們說，如果不讓家屬作證，調查會變成一出「鬧劇」。

截至2021年7月中旬，英國的染疫死亡人數超過12萬8500人，是疫情最嚴重的歐洲國家之一。

調查第1階段重點將在英國應對全球公共衛生緊急情況的彈性和準備程度。

強生2021年同意啟動調查，共分6階段，由哈勒特做開場陳述。哈勒特曾在2005年7月7日倫敦爆炸案中監督驗屍官查驗52名罹難者的遺體。

開場陳述後，將播放1支有關疫情影響的短片。

頭兩位親自舉證的證人是流行病學者惠特沃斯（Jimmy Whitworth）和哈默（Charlotte Hammer），他們將於明天作證。

調查第1階段為期6周，染疫喪命患者的家屬大力批判這個階段完全未邀請家屬作證。

想討公道的染疫死者家屬推舉20名可在第1階段作證的代表，但他們說，調查單位沒有傳喚任何人。

在疫情中失去丈夫的赫柏特（Barbara Herbert）說：「不從我們這些成員身上學到經驗，調查要如何妥善評估決策者所做的決定？」

喪父的阿山（Saleyha Ahsan）也說：「我們這群人才能讓哈勒特要檢驗的理論化為現實，這一定要做，不然就只是鬧劇。」

調查計畫發言人說，哈勒特不排除在未來調查階段傳喚家屬作證。

在英國，公共調查接受政府出資，但由獨立人士主持。

之後的調查階段重心將在英國衛生機構如何應對疫情、疫苗和療法、政府採購和疫情對照護領域的衝擊。

公開聽證程序將於2026年夏天結束。

© 2023 AFP