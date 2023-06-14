共軍訓練艦戚繼光號訪問菲律賓

（法新社馬尼拉14日電） 菲律賓與中國正在南海（South China Sea）爭奪礁石和海域之際，中國海軍訓練艦「戚繼光」號今天停靠菲律賓進行罕見的港口訪問，也是菲律賓總統小馬可仕上任後首見。

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舞龍舞獅及銅管樂團在馬尼拉迎接165公尺長的「戚繼光」號，作為戚繼光號這趟東南亞巡迴之旅繼越南、泰國及汶萊後的最終站。

中國駐菲律賓大使黃溪連向記者表示：「這是一次親善訪問。」但未透露更多細節。

「戚繼光」號船員發給遊客的傳單上寫着，這艘船艦自2017年起開始服役，「傳遞關於中國和平發展、相互信任的理念」。

這艘「戚繼光」號比任何菲律賓軍艦或海岸防衛隊的船艦還大，也是小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）去年當選菲律賓總統以來，第一艘訪問菲律賓的中國海軍艦艇。

小馬可仕曾矢言，隨着中國海上動作頻頻，南海地區動蕩情勢加劇，但馬尼拉當局「一寸（領土）都不會丟失」。

他上周表示，菲律賓和中國的關係「逐步演變」，但否認他正在遠離北京當局。

小馬可仕還說：「至於中國和菲律賓之間的差異，它們確實存在，但這不會決定我們的關係。」

© 2023 AFP