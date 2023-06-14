制衡中國 美財長：IMF和世銀是關鍵力量

（法新社華盛頓13日電） 美國財政部長葉倫今天指出，國際貨幣基金（IMF）和世界銀行（World Bank）等國際金融機構「反映美國價值觀」，在「來自中國等國不可持續性貸款」上扮演着關鍵制衡力。

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法新社報導，葉倫（Janet Yellen）向聯邦眾議院金融服務委員會（House Financial Services Committee）表達上述看法，尋求國會支持美國增加借貸給這些組織，以幫助開發中國家。

葉倫告訴國會議員：「我們在這些機構的領導地位，是與新興市場和開發中國家接觸的核心方式之一。」

她說，國際金融機構的援助，「伴隨着對治理、問責制和債務可持續性的強力要求」。

葉倫表示：「這成為一種對中國等國家的不透明、不可持續性貸款的重要制衡力量。」

美中這兩個全球最大經濟體的關係日趨緊繃，雙方也在爭奪對開發中國家的影響力。

就目前而言，葉倫指出，美國當局尋求准許繼續參與國際貨幣基金的「新借款協定」（New Arrangements to Borrow），並尋求對IMF兩個基金借貸高達210億美元。

葉倫還表示，她不認為中國具有獲得世銀貸款的資格，華府不會投票支持世銀貸款給中國。

美國當局一直企圖說服其他國家停止這樣的借貸。

對於葉倫有關國際金融機構反映美國價值觀的問題時，中國外交部發言人表示：「IMF並非屬於美國的IMF，世銀也不是。」

在安全議題方面，葉倫說：「我們正在研究對境外投資的潛在限制，當中可能涉及私募股權公司，也就是投資與中國軍方有關聯的中企的私募股權公司。」

但她強調，阻礙中國人民經濟進步，並不符合美國利益。

葉倫表示：「我認為，從儘可能開放的貿易和投資中獲益，對我們是有益的；試圖與中國脫鉤對我們來說將會是個災難。降低風險？是的。脫鉤？絕非如此。」（譯者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）

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