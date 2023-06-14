北韓仿冒南韓入口網站NAVER 發動釣魚攻擊竊個資

（法新社首爾14日電） 南韓國家情報院（國情院）今天表示，北韓模仿南韓最大入口網站NAVER，製作了一個釣魚網站來竊取個資。

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北韓製作的釣魚網站網址為www.naverportal.com，網站首頁的即時新聞等版面設計跟真實網站雷同，目的是竊取南韓NAVER用戶的帳號密碼，讓平壤當局獲得珍貴的個人資料。

國情院在聲明中說：「北韓駭客對我國人民的攻擊手法愈來愈精細，我們籲請民眾提高警覺。」聲明並稱當局已對南韓用戶封鎖該釣魚網站。

聲明提醒：「若您看到非NAVER標準網域的網頁，請立即停止連線。」

NAVER是南韓最大科技公司之一，提供類似於Google（谷歌）地圖、Apple Pay的服務，以及人氣部落格與聊天論壇等多種功能，許多南韓人每天都會使用NAVER。

南韓外交部今天也宣布，為強化因應北韓網路活動，外交部決定與美國網路安全公司麥迪安（Mandiant）加強合作。麥迪安是Google的子公司。

南韓外交部在聲明中表示，「北韓對全世界發動全方位網路攻擊，例如竊取加密貨幣、侵駭敏感資訊等」，這類活動「不只導致無辜個人與企業面臨財產損失，也對全球整體資訊科技（IT）生態系統構成嚴重威脅」。

根據南韓、日本與美國政府的說法，平壤當局光是去年就竊走價值多達17億美元（約新台幣522億元）的加密貨幣，並透過「網路惡意活動」搜集資訊等手段，來支持自身的武器計畫。

© 2023 AFP