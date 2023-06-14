布林肯與秦剛通話 商討保持溝通管道暢通

（法新社華盛頓13日電） 美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，他今天與中國外交部長秦剛通話時，討論了「保持溝通管道暢通」的重要性。布林肯預計下周訪問北京。

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布林肯在推特（Twitter）推文說：「今晚與中國國務委員兼外交部長秦剛通了電話，就保持溝通管道暢通所做的持續努力以及雙邊與全球議題進行討論。」

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）在聲明中說，雙方討論了保持開放溝通管道以負責任地管理美中關係，以利避免誤判和衝突的重要性，此外也談到一連串雙邊和全球問題。

米勒說，布林肯也「明確表示，美國將持續透過外交接觸，來提出關切及潛在合作領域」。

不願公開身分的美國官員說，布林肯預計6月18日抵達北京，這將是自2018年10月時任國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）訪中以來，美國最高級別外交官員首度出訪中國。

美國總統拜登和中國國家主席習近平去年11月在印尼�Q里島會面，雙方同意將努力防止已然高度緊張的局勢進一步失控，並商定由布林肯出訪北京。

布林肯原定今年2月初訪問北京，然而因為美國發現並擊落一枚疑似中國間諜氣球，兩國再生齟齬，布林肯最後取消這項行程。

© 2023 AFP