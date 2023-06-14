強烈氣旋直撲印度巴基斯坦 當局已撤離逾10萬人

（法新社印度曼德維14日綜合外電報導）強烈氣旋比頗傑直撲印度和巴基斯坦而來，當局已撤離氣旋侵襲路徑上的逾10萬居民。氣象預報員今天警告，氣旋威力可能會破壞房屋並吹斷電線桿。

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政府氣象監測人員說，強烈氣旋比頗傑（Biparjoy）正在穿越阿拉伯海，預計將在明天晚上以「非常嚴重的氣旋風暴」之姿登陸。比頗傑在孟加拉文的意思是「災難」。

預計強風、風暴潮和暴雨將衝擊印度古茶拉底省（Gujarat）的曼德維（Mandvi）和巴基斯坦大城喀拉蚩（Karachi）之間325公里長的海岸地帶。

印度氣象部門預測，這場風暴將於明天晚間侵襲印度雅考港（Jakhau）附近，並警告傳統的泥土和茅草房屋將被「徹底摧毀」。

氣象預報員說，比頗傑在海上的風速已經來到每小時180公里。

當這個強烈氣旋登陸時，預計風速將達到每小時125到135公里，陣風高達每小時150公里。

負責古茶拉底省救援行動的官員巴特爾（C.C. Patel）說：「超過4萬7000人已經從沿海和低窪地區撤離到避難所。」

預計今天整天將有更多人被轉移到內陸。

印度氣象學家警告，熱帶氣旋來襲有可能造成「廣泛的破壞」，包括農作物的破壞，「電線桿折斷或被連根拔起」以及鐵路和公路中斷。

© 2023 AFP