德國首份國安戰略報告 稱北京行徑違反柏林利益

（法新社柏林14日電） 德國今天首度發表國家安全戰略報告，稱中國是「夥伴、競爭者和敵對體制」，批評北京當局試圖重塑全球秩序，一再採取違反德國利益的行動。

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德國在首份戰略報告中稱：「中國正試圖以各種方式重塑現有以規則為基礎的國際秩序，以愈來愈大的力道確立區域主導地位，一次又一次與我們的利益和價值觀背道而馳。」

這份由德國總理蕭茲（Olaf Scholz）領導的三黨聯合政府發表的國安戰略報告，抨擊北京當局置區域穩定和國際安全於日增的壓力下，並且漠視人權。

與此同時，德國也坦承中國「依然是夥伴，在解決諸多國際挑戰和危機方面，是不可或缺的一員」。

報告中說：「這正是何以我們特別要把握在這些領域合作的選項和機會。」

德國發表這份外界期待已久戰略報告的時間點，就在中國國務院總理李強預定訪問柏林的前幾天。

在被詢及這份報告傳達給北京什麼樣的訊息時，蕭茲說：「重點是中國在經濟上將繼續成長，以及中國和世界貿易與世界經濟關係的整合不應受到影響。」

蕭茲指出：「但與此同時衍生的安全議題，我們必須納入考量。」蕭茲指出，德國「不想要脫勾，我們希望去風險」。

© 2023 AFP