法國揭俄國發動假新聞資訊戰 西方主流媒體受害

（法新社巴黎13日電） 法國今天表示，他們發現俄羅斯正在進行的假訊息資訊戰，並稱俄方在冒充主流媒體的網站上發布假新聞，代表俄羅斯在全面入侵烏克蘭之際，也發動一場「混合」戰爭。

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西方國家一直以來都非常關注由俄國主導且漸趨極端的假訊息資訊戰，因為莫斯科當局試圖影響全世界對俄烏戰爭的公眾輿論。

法國外交部長柯隆納（Catherine Colonna）說：「法國譴責（俄國）做出這些行為，不配為聯合國安全理事會（United Nations Security Council）常任國…法國當局正和夥伴們密切合作，打擊這場由俄國主導的混合戰。」

據柯隆納說法，這場資訊戰是由「俄羅斯行為人」與「國家實體或隸屬於俄國的實體」共同進行，並致力擴大其影響力。

她說：「這場資訊戰特別以創建假網頁為基礎，冒充成國家媒體及政府網站，並在社群網站上建立假帳號。」

在俄國這次行動中，至少有4家法國日報受害，包括巴黎人日報（Le Parisien）、「費加洛報」（Le Figaro）、「世界報」（Le Monde）和「20分鐘報」（20 Minutes）。

他國主流媒體也淪為目標，尤其是德國媒體，包括「法蘭克福廣訊報」（Frankfurter Allgemeine Zeitung）、「明鏡周刊」（Der Spiegel）和「畫報」（Bild）。

「世界報」在談及這場資訊戰的文章中證實，他們成了被盯上的媒體組織之一，並發布一篇假新聞的文章作為案例，這篇假新聞的標題為「法國部長支持在烏克蘭謀殺俄軍」，網頁的刊頭和排版都和正版「世界報」網站一模一樣。

在這場資訊戰中，假新聞呈現的頁面都和媒體組織正版網站的頁面完全相同，唯獨網域名稱不同，例如顯示為.ltd，而非代表法國的.fr。

柯隆納指出：「面對俄羅斯的侵略戰爭，動任何手腳都無法嚇阻法國支持烏克蘭。」

© 2023 AFP