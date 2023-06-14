聯合國：全球被迫流離失所者近1.1億人

（法新社日內瓦13日電） 聯合國難民署（UNHCR）在今天發布的旗艦年度報告指出，2022年底，被迫流離失所者總數達1億840萬人，比2021年多出1910萬，是1975年開始有紀錄以來的最大升幅。

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「被迫流離失所全球趨勢」（Global Trends in Forced Displacement）顯示，2022年全球總數中，有3530萬是逃至海外的難民，6250萬為國內流離失所者，540萬為庇護尋求者，另有520萬需要國際社會的保護。需要國際社會保護的多為委內瑞拉人。

而在蘇丹，敵對雙方自4月中旬交戰以來，已有46萬7000人逃往海外，超過140萬人在境內流離失所。

聯合國難民事務高級專員格蘭迪（Filippo Grandi）表示，該署最初做規畫時，預測6個月內會有100萬人逃離蘇丹，「如今我想這個數字可能太低」。

另外，敘利亞難民人數在2022年底來到650萬，其中350萬逃至鄰國土耳其。

烏克蘭則因為俄羅斯入侵的關係有570萬人淪為難民。而俄國2022年2月發動的這場侵烏行動，已引發第二次世界大戰以來最快的難民外流潮。

© 2023 AFP