西方教烏克蘭飛行員開F-16 荷蘭：最快今夏開始

（法新社阿姆斯特丹13日電） 西方盟國將教烏克蘭飛行員開F-16戰機，荷蘭國防部長今天表示，最快將於今年夏季展開。

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在美國5月同意後，以荷蘭和丹麥為首的歐洲援烏聯盟表示，他們將協助訓練烏國飛行員。

但這些國家之前未具體說明，要在什麼時候開始訓練烏克蘭飛行員。

俄羅斯已表明，西方國家提供烏克蘭戰機是在「玩火」。

荷蘭國防部長歐龍仁（Kajsa Ollongren）在阿姆斯特丹會見英國防長後說：「我們已經同意與丹麥一起在這個計畫帶頭，代表我們與丹麥共同準備。」

歐龍仁表示，支持烏克蘭的西方聯盟本周將開會討論這個議題。

她補充道：「我們當然會希望儘快開始，但得先做好準備，因此這需要花點時間，我希望能在今夏展開。」

英國國防部長華勒斯（Ben Wallace）表示，英國「很快」將開始提供烏克蘭飛行員「初階飛行訓練」和語言技能訓練。

但華勒斯說，這不涉及F-16訓練，因為英國沒有那種戰機在服役。

美國總統拜登5月批准，讓烏克蘭可以獲得期盼許久的F-16系列戰機，這是西方國家目前為止提供烏國最先進的軍事資源。

拜登表示，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）向他保證，那些戰機不會用來攻擊俄羅斯領土。

© 2023 AFP