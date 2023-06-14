諧星拿MH370失蹤當笑料 大馬尋求國際刑警組織協助

（法新社吉隆坡14日電） 一名在新加坡長大的美國脫口秀演員因拿馬航MH370失蹤事件開玩笑，惹怒馬來西亞。大馬媒體報導，儘管新加坡已道歉，大馬今天仍將要求國際刑警組織協助追查這名諧星的行蹤。

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裘思琳．賈（Jocelyn Chia）是今年4月間在美國紐約市「喜劇地窖」（Comedy Cellar，暫譯）的演出中講了這個段子。她當時正嘲諷馬來西亞與新加坡之間歷來緊張的關係。

馬來西亞航空公司（Malaysia Airlines）MH370班機於2014年3月在吉隆坡前往北京的途中失蹤，是馬來西亞最致命的航空事故之一，機上239人推定已全數遇難。

裘思琳．賈的這個段子點燃大馬怒火。馬來西亞警方根據煽動及冒犯性線上內容相關法令展開調查。警察總監沙尼（Acryl Sani Abdullah Sani）昨天表示，將要求國際刑警組織（Interpol）找出這名脫口秀演員行蹤。

據大馬官方馬新社（Bernama）報導，沙尼表示將於今天提出請求。

在英國殖民統治結束後，馬來西亞和新加坡曾短暫合並為一個國家，兩國隨後在1965年分家。

裘思琳．賈在演出時表示，兩國分家後，新加坡從此成為「世界一流的國家」，而馬來西亞「飛機都飛不起來」。她接著說，「馬航（飛機）失蹤不好笑，是吧…有些笑話就是接不了地氣」。

這個段子在社群媒體上引發軒然大波，馬來西亞外交部長等高級官員紛紛譴責。

新加坡外交部長維文（Vivian Balakrishnan）上周在社群媒體推特（Twitter）發文說：「她可怕的言論令我大感震驚…我們珍惜與馬來西亞間的亦親亦友的關係，並對所有被冒犯或受傷的馬來西亞人致歉。」

儘管馬來西亞當局將採取行動讓國際刑警組織介入此案，裘思琳．賈仍態度挑釁地發推文寫道：「真想看看收到這項請求的國際刑警組織官員的表情。」

© 2023 AFP