黎巴嫩總統12度難產 真主黨與對手歧見難解

（法新社貝魯特14日電） 黎巴嫩國會今天第12度就新總統人選進行投票，卻還是沒人出線，因為勢力強大、獲伊朗支持的「真主黨」（Hezbollah）與對手的歧見難解，糟蹋了這次投票。

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深陷危機的黎巴嫩已7個多月沒有國家元首，上次投票是在1月19日。

黎巴嫩總統由國會選出，每屆任期6年，不得連選連任。總統權力包括簽署法案成為法律、任命新總理，以及在國會表決前先行同意政府的組成等。

依照黎巴嫩長期以來的權力分享制度，總統大位保留給馬龍派基督徒（Maronite Christian）。這次投票由真主黨支持的弗朗吉亞（Sleiman Frangieh），對決主要由基督徒和無黨派議員支持的財政官員艾祖爾（Jihad Azour）。

但兩人今天都未獲得能夠出線的票數，在128席的國會中，艾祖爾得到59票，弗朗吉亞51票。根據選舉規定，首輪票數須過128席2/3議員支持的門檻，若無人能過關，第二輪投票則過半議員支持即可。

所有議員都出席投票，但很多人把票放進投票箱後就離開議場。在進行只要65票就能勝選的次輪投票前，會場已未達2/3法定開會人數。

真主黨籍國會議員費德拉拉（Hassan Fadlallah）說，唯有「共識」能讓總統選舉成功。他在今日會前告訴記者：「我們不向其他人強推（候選人），也不希望他們勉強我們。」

分析家表示，這次表決恐怕會讓政壇僵局更加根深柢固，使崩盤3年的黎巴嫩經濟好轉希望渺茫。

分析家畢塔（Karim Bitar）表示：「在這個階段，長期真空是最有可能的局面。」

© 2023 AFP