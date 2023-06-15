俄羅斯在國會旁設大使館太敏感 澳洲立法擋下

（法新社雪梨15日電） 俄羅斯在澳洲國會大廈旁興建新的大使館，坎培拉當局在接獲情報單位警告此舉恐帶來刺探情報風險和安全威脅後，今天通過立法力阻。

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俄羅斯持有一筆土地租約，這筆土地距離澳洲國會大廈僅約400公尺，新使館已在進行地基工程。

不過，澳洲在阻止俄國興建新使館失利後，今天通過新法，意在擋下俄國新使館的興建。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）表示，在和國家安全委員會（National Security Committee）開完會後，迅速擬定這項法案。

他告訴記者：「政府已收到非常明確的安全建議，攸關俄羅斯在距離國會大廈這麼近的地方新設大使館所構成的風險…我們正迅速行動，確保租賃地點不會變成俄羅斯新外館。」

1名俄羅斯外交官告訴法新社，澳洲通過法案的消息傳出後，俄羅斯「大使館正在尋求法律建議」。

澳洲這項在兩黨支持下通過的新法並未禁止俄國在澳洲設立外館，只是使館位置不能過於接近國會。

這項法案也坦承俄羅斯可能符合經濟補償資格。

反情報專家、前聯邦調查局（FBI）探員戴斯蒙 （Dennis Desmond）表示，可以合理懷疑俄羅斯將利用計畫中的使館地點，作為監視澳洲政治人物的基地。

他告訴法新社：「大使館地點決策的背後顯然有十分明確的意圖…他們會動用各種技術和手段。」

戴斯蒙表示，這可能包括訊號情報以及監視澳洲官員。

前英國外交官、澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）國防、戰略和國家安全部門副主任史德禮（Alex Bristow）指出，澳洲政府可能收到情報單位強烈警告。

他指出，由於位置相當接近，俄大使館可能運作某種形式的電子監聽。

史德禮說，俄羅斯擁有一些世上最龐大、最強大、最具侵略性，最不受控制的情報單位。

「他們享有我們絕不會給予西方情報單位的權限。」

艾班尼斯表示，他預期俄羅斯將會有某種形式的反擊。

他說：「我們不認為俄羅斯有資格談論國際法，因為他們入侵烏克蘭，就是一貫且無恥地藐視國際法。」

俄羅斯2008年透過和澳洲國家首都局（National Capital Authority）簽約取得土地的租賃權，並在2011年取得建築許可證。

俄羅斯打算將大使館從目前的龐大磚造建築搬遷到新址。目前的俄國大使館位於舊市區，往下望可以看到一處殯儀館、一家酒吧和一處加油站。

澳洲政府原本對於俄國興建新使館計畫沒有意見，但在俄國入侵烏克蘭造成雙方關係惡化後，亟欲阻擋俄國這項使館計畫。

澳洲政府之前試圖取消這項租約，但上月遭聯邦法院駁回，轉而催生這項國安立法。

© 2023 AFP