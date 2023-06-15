北約秘書長史托騰柏格：繼任人選將由成員國決定

（法新社布魯塞爾15日電） 北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格今天表示，不論是否要進一步延長他的9年任期，或是換人擔任秘書長，都將取決於北約的31個成員國。

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在7月中在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）舉行的北約峰會之前，成員國正熱烈討論繼任者相關事宜，以接替史托騰柏格（Jens Stoltenberg）的位置。

史托騰柏格自2014年開始擔任北約秘書長。去年，因俄羅斯入侵烏克蘭，他的任期延長一年至今年10月。

潛在接替人選中，丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）最被看好，英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）也表態角逐。

不過，截至目前，北約成員國尚未就明確人選達成共識，越來越多外交官也開始討論要求史托騰柏格續任的可能性。

64歲的史托騰柏格重申，自己「無意尋求延長任期」，但決定權在所有成員國。

他在布魯塞爾的北約國防部長會議上說：「說到我的繼任者，這是將由31個盟國決定的問題。我會對聯盟必須做出的所有決定負責，只有一個決定除外，那就是關於我的未來。」

來自成員國的多名外交官今天表示，如果沒有找到明顯的繼任人選，他們將贊成讓史托騰柏格留任。

此外，北約東翼國家一直推動由該區域的人選出任秘書長，以對俄羅斯採取更強硬的立場。

報導指，史托騰柏格的任期是否再度延長，可能取決於明年在華盛頓舉行的峰會。這場峰會旨在紀念北約成立75周年。

© 2023 AFP