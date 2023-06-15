印度角力女將示威抗議後 協會主席遭控性騷等罪

（法新社新德里15日電） 性騷風波燒進印度體壇，印度警方今天表示，已對印度角力協會主席辛赫提出性騷擾及跟騷指控。此前多名印度角力女將曾示威抗議並要求逮捕辛赫。

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今年4月，一群女性角力選手在印度首都新德里靜坐抗議，要求逮捕身兼印度角力協會（Wrestling Federation of India）主席及執政印度人民黨（Bharatiya Janata Party）國會議員的辛赫（Brij Bhushan Singh）。

印度首位拿下奧運獎牌的角力女將馬里克（Sakshi Malik）和其他印度女性角力冠軍們指控辛赫對女性運動員伸出鹹豬手，還要求提供性服務。

德里警察局（Delhi Police）在聲明中表示，他們調查結束後，依印度刑法指控辛赫性騷擾及非法跟蹤騷擾。

辛赫的助理秘書托馬（Vinod Tomar）也面臨相同指控以及刑事恐嚇罪與幫助罪。

不過，警方表示，一名未成年人已撤回對辛赫的指控。

檢察官史里華斯塔瓦（Atul Shrivastava）證實已提起多項訴訟。

記者無法立即聯繫到角力選手們發表評論。

一名警方消息人士指出，上周有超過155人在對辛赫的調查中接受訊問，這項調查在印度頂尖角力選手控訴數個月後展開。

辛赫昨天接受媒體採訪時，矢口否認對他提出的所有指控。

© 2023 AFP