哈佛醫學院員工涉盜賣人體遺骸

（法新社紐約14日電） 美國檢方今天表示，美國着名哈佛醫學院（Harvard Medical School）一名太平間經理涉嫌在未經許可情況下，竊取人體器官或其他部位並加以販售。

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賓州中區檢察官在聲明中說，現年55歲的洛奇（Cedric Lodge）被控販運竊盜而來的人類遺骸。

檢察官卡拉姆（Gerard Karam）說：「有些罪行超出理解範圍。」

他補充說：「特別令人震驚的是，這裡很多受害者是自願捐出遺體，用於教育醫療專業人員及促進科學與治療利益。」

洛奇與他63歲妻子丹妮絲（Denise Lodge）以及其他5名被告，被控涉及一個買賣人體遺骸的「全國網絡」。

檢方表示，自2018年到2022年，洛奇在這些捐贈給醫學研究和教育單位的大體被火化前，「竊取一些器官和其他部位」。

他被控將這些遺骸從位於麻州波士頓的哈佛醫學院，帶到他在新罕布什爾州戈夫斯敦（Goffstown）的住家，接着夥同妻子將遺骸出售給麥克林（Katrina Maclean）和泰勒（Joshua Taylor）。

檢察官辦公室說，洛奇有時「會讓麥克林和泰勒進入太平間…以檢查大體並選擇要購買什麼部位」。

檢方說，44歲的麥克林和46歲的泰勒隨後便將其轉售出去，藉此牟利。

「波士頓環球報」（Boston Globe）報導，起訴書稱，麥克林將人皮運送給泰勒，讓他「將人皮曬成皮革」。

哈佛醫學院在聲明中說，洛奇已於5月6日被解僱。

哈佛醫學院院長亨德特（Edward Hundert）在聯合聲明中說：「得知我們的校園曾發生如此令人不安的事情，讓我們大感震驚。」

另一名被告則涉嫌從她工作的阿肯色州太平間偷走遺骸，其中包括兩具本應火化並歸還給家屬的死產嬰屍。

此外，還有兩人被控互相買賣對方竊取而來的遺骸，並透過線上支付得手超過10萬美元（約新台幣元310萬元）。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）

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