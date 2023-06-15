歐盟點名華為、中興通訊構成安全風險

（法新社布魯塞爾15日電） 歐洲聯盟執行委員會（European Commission）今天示警，中國電信巨擘華為、中興通訊對歐盟安全構成風險，宣布不再使用依賴這兩家公司的服務。

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歐盟執委會在聲明中表示：「執委會認為，跟其他5G供應商比起來，華為與中興通訊實際上意味着明顯更大的風險。」

聲明指出，執委會將採取相關安全措施，不採購仰賴華為與中興通訊設備的新連線服務。

歐盟內部市場事務執委布勒東（Thierry Breton）向歐盟27個成員國和電信業者呼籲，行動網路應排除使用華為與中興通訊的設備。

布勒東在布魯塞爾的記者會上說，不能繼續嚴重依賴可能變成「武器」來攻擊歐盟利益的設備，「對我們的共同安全而言，這樣的弱點太過危險、風險太大」。

歐盟執委會表示，大約24個歐盟成員國已經通過規範或正在奠定基礎，來賦予國內當局設限的權力。

但布勒東指出，只有10個成員國運用這些規範來限制或排除高風險賣家，「這樣速度太慢，構成重大安全風險，並使歐盟集體安全暴露於風險之中」。

歐盟執委會3年前就引進嚴格5G規範，但當中並未公開禁止任何供應商，也沒點名華為。因此今天的聲明象徵歐盟改弦易轍，對中國採取日益強硬的路線，同時仍維持與北京的關係。

© 2023 AFP