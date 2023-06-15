義大利舉行貝魯斯柯尼葬禮 全國哀悼日引爭議

（法新社米蘭15日電） 義大利今天為4度擔任總理的貝魯斯柯尼舉行葬禮，在與這位商業大亨燦爛一生相得益彰的告別儀式期間，哀悼者高喊着足球口號，也有政壇人士對全國哀悼日爭論不休。

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當貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）靈柩被擡進米蘭的哥德式大教堂時，穿着盛裝、戴上羽毛頭盔的憲兵分列兩側，群眾此時揮舞者貝魯斯柯尼曾擁有的義甲名門AC米蘭（AC Milan）旗幟，高喊「西爾維奧（Silvio），西爾維奧（Silvio）」。

教堂內有約2300名哀悼者，包括在86歲的貝魯斯柯尼於政壇崛起及致富期間陪伴他的女性、政治人物和商業夥伴。

生前最後幾年與他相伴的33歲女友法西納（Marta Fascina）今天站在貝魯斯柯尼長女馬利納（Marina）身旁啜泣，馬利納預料將繼承貝魯斯柯尼的媒體王國，部分人士揣測，她甚至將繼承父親的政治資產。

1名知情人士告訴路透社，貝魯斯柯尼將被火葬，骨灰將被安置在他為自己和家人在米蘭近郊建造別墅的陵墓地底。

貝魯斯柯尼創立的保守派義大利前進黨（Forza Italia）過去30年來大部分時間主導義大利政壇，他的商業王國也由房地產擴展至出版業。

貝魯斯柯尼是一個極具爭議性的人物，他為前美國總統川普等商人轉型的政治人士樹立榜樣，其職業生涯不時出現醜聞和法律審判。

警方表示，約1萬5000人透過架設在大教堂外的巨型螢幕觀禮，絕大多數貝魯斯柯尼的崇拜者和一些批評他的詆毀者爆發爭論。

參與這場葬禮的義大利重量級政治人士包括總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）和總理梅洛尼（Giorgia Meloni）等人，梅洛尼史無前例宣布今天為全國哀悼日的決定，招致一些批評。

前總理孔蒂（Giuseppe Conte）等若干反對派政治人士不願參加這場葬禮，前衛生部長賓迪（Rosy Bindi）則說，「不適當的神聖化」正在發生。

全國哀悼日並非國定假日，屬於象徵性致敬，公家機關建築會降半旗致哀。歐洲議會（European Parliament）和歐盟執行委員會（European Commission）也決定以此方式致哀。

只有幾位國際領袖前來米蘭參加貝魯斯柯尼葬禮，包括卡達國王塔米姆（Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani）、伊拉克總理蘇達尼（Mohammed Shia al-Sudani）和匈牙利總理奧班（Viktor Orban）。（譯者：徐睿承/核稿：李佩珊）

© 2023 AFP